Andrzej Duda podkreśla zasługi Jerzego Kropiwnickiego

Prezydent podkreślił, że Order Orła Białego to order „wolnej, suwerennej i niepodległej Polski”. - Zawsze istniał i był przyznawany wtedy, kiedy Polska była wolna, suwerenna i niepodległa, od jego powstania, od jego pierwszego nadania z ręki królewskiej, z wielkiej jeszcze wtedy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przed setkami lat, poprzez wszystkie momenty w jej dziejach. Ilekroć Polski nie było na mapie, tylekroć Order Orła Białego znikał i nie był nadawany. Wracał razem z wolną Polską. Można więc śmiało powiedzieć, że jest rzeczywiście orderem wolnej Polski i to jest jego cecha szczególna, i to jest jego cecha niezwykła – mówił.

Odznaczony Orderem Orła Białego Jerzy Kropiwnicki Foto: PAP/Albert Zawada

Andrzej Duda podziękował Jerzemu Kropiwnickiemu za „wszystkie dokonania dla Rzeczypospolitej”. Wspomniał o działalności odznaczonego w „Solidarności” oraz o uszczerbku na zdrowiu, jakiego Kropiwnicki doznał, gdy był przetrzymywany. - Potraktowano pana i pana kolegów wtedy w sposób szczególny, katując was w więzieniu, co nie było typowe na tamte czas, co było metodą, krótko mówiąc, sowiecką - wskazał. Prezydent mówił, że Jerzy Kropiwnicki podczas swojej służby państwowej „niósł ideę sprawiedliwego państwa”. - Dziękuję za to - dodał.

„Jest pan uznany za artystę genialnego”

- Artysta to człowiek o niezwykłym umyśle, to ktoś, kto potrafi swoją twórczością zrealizować, pokazać, zaprezentować coś takiego innym, co wywołuje efekt wow, o czym możemy powiedzieć, że to jest absolutnie nietuzinkowe (...). Pan to potrafi w sposób niezwykły i to w wielu obszarach - powiedział Andrzej Duda, zwracając się do Janusza Kapusty.

- Można przeczytać, że jest pan grafikiem, rysownikiem, malarzem, scenografem, wynalazcą - tak, i na wszystkich tych polach śmiało można powiedzieć artystę jest pan uznany za człowieka, artystę, genialnego - kontynuował zaznaczając, że Kapusta jest laureatem licznych nagród na całym świecie.