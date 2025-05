Obecnie w Strefie Gazy działają - według źródeł izraelskich - trzy dywizje IDF, których oficjalnym celem jest zmuszenie Hamasu do uwolnienia kilkudziesięciu zakładników, przetrzymywanych od października 2023 r. Izrael bombarduje cele w Gazie po tym, jak w marcu zerwał zawieszenie broni.

Izraelskie wojsko wzywa dziesiątki tysięcy rezerwistów

Według „The Times of Israel”, wzywani rezerwiści mogą nie trafić do Gazy, lecz na inne kierunki, jak granica z Libanem, Syria czy okupowany Zachodni Brzeg - zastąpią tam żołnierzy, którzy zostaną wysłani do Gazy. IDF oświadczyło, że wezwania do rezerwistów wysyłane są wyłącznie z „praktycznych i operacyjnych powodów”. W ostatnim czasie coraz więcej izraelskich weteranów wzywa IDF i władze Izraela do zakończenia wojny. Przed zerwaniem zawieszenia przez Izrael Hamas twierdził, że uwolni pozostałych zakładników tylko w zamian za zakończenie wojny.

Izrael prowadzi działania zbrojne po ataku Hamasu z 7 października 2023 r., w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób. Od tamtej pory w Gazie w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło ponad 52 tys. osób, w tym kilkanaście tysięcy dzieci, a liczba rannych przekroczyła 118 tysięcy. Izrael odciął Palestyńczyków od dostaw pomocy humanitarnej.

Mieszkańcy Gazy cierpią z powodu braku jedzenia i czystej wody pitnej. Każdego dnia ze Strefy Gazy napływają doniesienia o zabitych w bombardowaniach dzieciach. Izraelskie wojsko zamieniło znaczną część Gazy w gruzy. Izrael jest oskarżany o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości m.in. przez Human Rights Watch, Amnesty International oraz instytucje ONZ.