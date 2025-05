Zełenski: to mogło zmienić perspektywę Trumpa. Zaczął patrzeć nieco inaczej

- Z całym szacunkiem dla naszych zespołów, format jeden na jeden, moim zdaniem, zadziałał. Mieliśmy odpowiednią atmosferę do rozmowy – powiedział Zelenski.

„Od tego momentu Trump zaczął patrzeć na sprawy nieco inaczej”

Zełenski stwierdził, że w jego przekonaniu właśnie to spotkanie mogło zmienić perspektywę Trumpa. - Jestem przekonany, że po naszym spotkaniu w Watykanie prezydent Trump zaczął patrzeć na sprawy nieco inaczej. Zobaczymy. To jego wizja, jego wybór w każdym razie. Myślę, że zachowaliśmy się konstruktywnie i uczciwie, a to ma znaczenie – powiedział Zełenski.

Wcześniej prezydent Ukrainy powiedział , że podpisanie długo oczekiwanej umowy o wydobyciu minerałów między USA a Ukrainą było pierwszym konkretnym rezultatem jego spotkania z Trumpem w Watykanie.