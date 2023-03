Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 385 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraina wygra wojnę, bo "Ukraińcy walczą o to, co należy do nich".

- Pierwszy scenariusz jest wtedy, gdy oni (okupanci - red.) najpierw zabijają rodziców, a potem uprowadzają dziecko, które w tym czasie ukrywało się z innymi dorosłymi. Na przykład w piwnicy w Mariupolu - powiedział Herasymchuk.

Reklama

Drugi scenariusz to sytuacja, gdy dziecko i rodzice zostają rozdzieleni podczas tzw. działań filtracyjnych. - Podczas filtracji rodzice są zatrzymywani z różnych powodów lub bez powodu. Następnie zabierają dziecko i mówią mu, że rodzice już go nie potrzebują, że zostanie ono adoptowane przez obywateli Rosji lub umieszczone w rodzinie zastępczej, a rodzice nie przyjdą go więcej zobaczyć - dodała.

Trzeci scenariusz, według Herasymczuk, zakłada sytuację, w której warunki na okupowanych terytoriach całkowicie nie nadają się do zamieszkania i Rosjanie proponują rodzicom wysłanie dzieci do rosyjskich obozów na tzw. rehabilitację lub wypoczynek. Dziecko nie jest później zwracane.

Reklama

Rosjanie pozbawiają również rodziców praw rodzicielskich na mocy tzw. "praw" władz okupacyjnych i następnie wysyłają dziecko na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Według piątego scenariusza Rosjanie uprowadzają dziecko bezpośrednio z placówek opiekuńczych. - To znaczy, że oni (Federacja Rosyjska - red.) nie zatwierdzają korytarzy humanitarnych dla Ukrainy, a my nie możemy zabrać tych dzieci - powiedziała.

- Zabierają dzieciom telefony komórkowe, pozbawiają je możliwości kontaktowania się z krewnymi i nie zapisują kontaktów rodzinnych. Robi się to po to, by dziecko nie mogło zgłosić miejsca pobytu i byśmy nie mogli go odnaleźć - podsumowała rzeczniczka, dodając, że do tej pory uprowadzono lub wywieziono do Rosji kilkaset ukraińskich dzieci.