Unijne sankcje wobec rosyjskiego sektora naftowo-gazowego i związane z tym zwiększenie dostaw rosyjskiej ropy do Indii i Chin doprowadziły do niedoboru małych i średnich tankowców na rynku. W rezultacie prawie cały eksport ropy z USA do Europy jest realizowany przez supertankowce, bez względu na to, jak bardzo są załadowane. I to się opłaca.