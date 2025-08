Dla Amerykanów gospodarka (33 proc.) jest dziś dalece najważniejszym problemem, daleko przed państwem prawa (15 proc.), ochroną zdrowia (11 proc.), imigracją (9 proc.) i bezpieczeństwem kraju (5 proc.). Na tym froncie, przejmując władzę 20 stycznia, Trump obiecywał „złoty wiek Ameryki”. Tego jednak spełnić nie zdołał. Inflacja (2,7 proc.) pozostaje uporczywie wysoka, a wzrost gospodarczy (1,9 proc. według MFW) mierny. Przede wszystkim jednak system, jaki wprowadza Trump zwiększa i tak już o wiele większą, niż w Polsce polaryzację dochodów w Stanach (indeks Giniego wynosi w USA 41,8 proc. wobec 28,5 proc. w naszym kraju). O ile na masowej obniżce podatków korzystają przede wszystkim bogacze, to za skok w cenach produktów konsumpcyjnych z powodu wyższych ceł zapłacą w nieproporcjonalnym stopniu ubożsi.

To zaczyna docierać do Amerykanów. O ile 40 proc. z nich wciąż ufa Trumpowi, to 55 proc. odnosi się już do niego nieufnie. To jest więc deficyt aż 15 punktów procentowych. Jednak w sprawach gospodarczych ten deficyt wynosi aż 28 punktów procentowych. Ocena polityki gospodarczej prezydenta przez wyborców jest więc miażdżąca. Jeszcze tylko w sprawie ochrony zdrowia, gdzie Trump doprowadził do dalszego wzrostu osób bez ubezpieczenia zdrowotnego, jest ona równie zła.

Od Trumpa dawno odwrócili się Afroamerykanie: liczba tych, którzy mu nie ufają jest już o 60 pkt proc. wyższa od tych, którzy darzą go zaufaniem. Ale i wśród latynosów, którzy z uwagi na religijny konserwatyzm, w znacznym stopniu popierali Trumpa, wspomniany deficyt poparcia wynosi już 30 pkt proc. Wśród białych, filaru trumpizmu, udział popierających prezydenta jest o 5 pkt proc. niższy niż tych, co się od niego odwrócili. Im lepsze wykształcenie i im niższy wiek ankietowanych, tym nieufność do amerykańskiego prezydenta rośnie.