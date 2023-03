Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 386 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Okupacyjne władze Krymu informują o budowie linii obronnych na okupowanym przez Rosję półwyspie.

BiełTA poinformowała jednocześnie, że nie jest prawdą, by zatrzymani współpracowali z rosyjskim wywiadem.

Reklama

"Oczywiście, ci obywatele (Białorusi) nie mieli nic wspólnego ze służbami specjalnymi lub służbami siłowymi. Posmitiucha i Miedwiediewa pochodzą z Mińska. Miedwiediewa ma zaledwie 18 lat. Posmitiucha, biorąc pod uwagę materiały z mediów społecznościowych, jest zwykłym młodym człowiekiem. Moskalenko jest z Lwowa" - pisze BiełTA.

"Dzień wcześniej polskie media podały głośną 'informację': cała siatka szpiegowska, która pracowała dla rosyjskich służb specjalnych, została rozbita. Rzekomo sześciu szpiegów zatrzymano, wśród nich - obywatele Białorusi. Ten materiał został natychmiast podchwycony przez źródła ekstremistyczne, która zaczęły szyć fałszywą sprawę o szpiegostwo" - pisze BiełTA.



Reklama

Współpracownicy rosyjskiego wywiadu aresztowani w Polsce

- W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi - oświadczył w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu - mówił Kamiński informując, że zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy. Szef MSWiA nie podał jednak narodowości zatrzymanych.

Czytaj więcej Służby Kamiński o członkach rozbitej grupy szpiegowskiej: Przygotowywali akty dywersji na zlecenie Rosji W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi - oświadczył szef MSWiA Mariusz Kamiński, który wygłosił oświadczenie ws. doniesień o rozbiciu siatki szpiegowskiej działającej na rzecz Rosji.

- Materiał dowodowy wskazuje że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych. Do jej zadań należało między innymi rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy - poinformował Kamiński. Dodał, że podejrzani "przygotowywali się również do akcji dywersyjnych, mających na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy".

Minister poinformował, że funkcjonariusze ABW zabezpieczyli kamery, sprzęt elektroniczny oraz nadajniki GPS, "które miały być montowane na transportach z pomocą dla Ukrainy".

Zatrzymania szpiegów: Polskie władze mówią o "wielkim sukcesie"

W czwartek rano do sprawy odniósł się rzecznik rządu. - Faktycznie na terenie Polski była pewna grupa osób, która działała na szkodę interesów państwa, na szkodę bezpieczeństwa państwa - powiedział w Radiu Zet Piotr Müller. Dodał, że "polskie służby, tak jak w takich sytuacjach zawsze postępują, podjęły działania, które zapobiegły szkodliwym działaniom tej grupy".

Reklama

Czytaj więcej Polityka Rozbita siatka szpiegowska. Szef MON: Zagrożenie było realne - To była grupa ludzi, którzy zbierali informacje na rzecz tych, którzy zaatakowali Ukrainę - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, komentując doniesienia o rozbiciu przez ABW siatki szpiegowskiej działającej dla Rosji.

Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak ocenił na antenie radiowej Jedynki, że rozpracowanie siatki szpiegowskiej to "wielki sukces" funkcjonariuszy ABW. - To jest niewątpliwie dowód tego, że polskie służby działają na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju w sposób bardzo sprawny - powiedział wicepremier. - To była grupa szpiegowska, grupa ludzi, którzy zbierali informacje na rzecz tych, którzy zaatakowali Ukrainę - mówił dodając, że "zagrożenie było realne".

- Działalność grup dywersyjno-rozpoznawczych musi mieć też swoją bezwładność i czas na realizację. Podejrzewam, że musieli zacząć na kilka miesięcy przed wojną. Natomiast apogeum ich działalności przypadło mniej więcej pół roku od wybuchu wojny - mówi ppłk. rez. Maciej Korowaj, były oficer Wojska Polskiego, specjalizujący się w działaniach służb białoruskich i rosyjskich, pytany o zatrzymania.