06:00 ISW: Amunicja z Białorusi jedzie na Krym i do Rosji. Atak z północy na Ukrainę mało realny

"Ruch białoruskiego sprzętu do Rosji wskazuje, że rosyjskie i białoruskie armie raczej nie utworzą zgrupowania na terytorium Białorusi. Ruchy białoruskiego sprzętu i dostaw na Krym i do obwodu rostowskiego wskazują, że rosyjskie siły nie są pewne co do tego czy lądowe szlaki transportowe w północnym i zachodnim obwodzie ługańskim są bezpieczne" - czytamy w analizie Instytutu Studiów nad Wojną.

05:45 Armia Ukrainy: 11 października rosyjskie rakiety spadły na ponad 10 ukraińskich miast

Rosjanie mieli wystrzelić przeciwko celom na Ukrainie ponad 30 pocisków manewrujących, a także przeprowadzić siedem nalotów i 25 ostrzałów ukraińskich miast.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Minister obrony Ukrainy: Czas HIMARS-ów. Dobry czas dla Ukrainy Wtorek był drugim dniem intensywnego, rosyjskiego ostrzału rakietowego celów na Ukrainie. Reuters podaje, powołując się na jednego z europejskich dyplomatów, że NATO rozważa zorganizowanie wirtualnego szczytu Sojuszu w reakcji na groźby użycia broni atomowej przez Rosję, nielegalną aneksję części terytorium Ukrainy oraz częściową mobilizację ogłoszoną przez Władimira Putina.

05:25 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o wyzwoleniu pięciu miejscowości w obwodzie chersońskim

"Nasze jednostki umocniły się w wyzwolonych miejscowościach Nowowasyliwka, Nowohryhoriwka, Nowa Kamianka, Tryfoniwka i Czerwone, w rejonie berysławskim" - podaje ukraińskie dowództwo.



05:09 Biden gotów rozmawiać z Putinem na szczycie G20 tylko ws. uwięzionej w Rosji koszykarki

- Gdyby podszedł do mnie na G20 i powiedział, że chce rozmawiać o uwolnieniu, Greiner, wówczas bym z nim porozmawiał - stwierdził prezydent USA w rozmowie z CNN.

Czytaj więcej Dyplomacja Czy na szczycie G20 mogłoby dojść do spotkania Biden-Putin? Prezydent USA, Joe Biden, w rozmowie z CNN stwierdził, że na razie nie widzi powodu, by spotkać się w cztery oczy z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, na listopadowym szczycie grupy G20 w Indonezji.

04:52 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zgrupowanie 12 rosyjskich okrętów u wybrzeży Krymu

Z najnowszego raportu ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego "Południe" wynika, że w ciągu doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło na froncie południowym dziewięć uderzeń na cele wroga, a ukraińska artyleria i wojska rakietowe przeprowadziły 300 misji ogniowych. Rosjanie stracili 23 żołnierzy, ciężarówkę i pojazd opancerzony. Ostrzelany został też skład amunicji. Jednocześnie w raporcie czytamy, że na Morzu Czarnym, w rejonie Krymu, operuje zgrupowanie 12 rosyjskich okrętów, z których dwa są uzbrojone łącznie w 16 pocisków manewrujących Kalibr.



04:49 Biden: Putin nie może dalej mówić o użyciu broni atomowej, jakby była to racjonalna rzecz

- Błędy są popełniane. Błędne kalkulacje się zdarzają, nikt nie może być pewnie, co by się stało i możliwy byłby Armagedon - stwierdził prezydent USA w rozmowie z CNN.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden: Nie sądzę, by Putin użył taktycznej broni atomowej - Nie sądzę, że to zrobi - tak prezydent USA, Joe Biden, odpowiedział na pytanie dziennikarza CNN, Jake'a Tappera o możliwość użycia przez Władimira Putina przeciw Ukrainie taktycznej broni jądrowej.

04:28 Zełenski dziękuje żołnierzowi, który zestrzelił dwie rosyjskie rakiety

- Na życzenie wojskowego dowództwa, chciałbym uczcić żołnierza, Dmytro Szumskiego (pluton obrony przeciwlotniczej 57 samodzielnego batalionu radioinżynieryjnego, obwód czernihowski) za wczoraj. 10 października Szumski wykazał się znakomitymi umiejętnościami i reakcją, i zestrzelił dwa terrorystyczne pociski manewrujące z pomocą zestawu Stinger. Jedna osoba uratowała dziesiątki żyć. Dziękuję za to! - powiedział Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:24 30 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej zaatakowane od 10 października

Szacunki takie przedstawił na antenie CNN minister ds. energii Ukrainy, Herman Hałuszczenko. - Potrzebujemy ochrony naszego nieba - mówił ukraiński minister. - Rosjanie nie dbają o żadne międzynarodowe porozumienia i konwencje - dodał w kontekście ataków na ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie. Zdaniem Hałuszczenki ukraińska infrastruktura energetyczna jest atakowana ponieważ prąd z Ukrainy "pomaga państwom Europy uniezależniać się od rosyjskiego gazu i węgla". Hałuszczenko wezwał partnerów Ukrainy, by dostarczyli jej zestawy obrony przeciwlotniczej, które "naprawdę pomogą chronić ukraińską infrastrukturę".



04:17 Podsekretarz obrony USA rozmawiała z greckim wiceministrem o zwiększeniu obecności wojskowej USA w Grecji

Podsekretarz obrony USA, Sasha Baker, spotkała się z wiceministrem obrony Grecji, Nikolaosem Chardaliasem w Pentagonie. Rozmowy między nimi dotyczyły możliwości rozszerzenia obecności wojskowej USA w rejonie zatoki Suda na Krecie, a także w innych miejscach Grecji, co byłoby wyrazem zwiększonego wsparcia USA dla NATO, zwłaszcza we wschodniej części Morza Śródziemnego, na Bałkanach, w rejonie Morza Czarnego i na południowej flance. Obie strony rozmawiały też o znaczeniu portu w Aleksandropolis jeśli chodzi o dostęp do wschodniej flanki NATO, w szczególności po to, by udzielać wsparcia Ukrainie w świetle rosyjskiej agresji. Baker podziękowała Grecji za jej wsparcie dla Ukrainy. Apelowała też o dalszy dialog między Grecją a Turcją, który miałby zmniejszyć napięcie między tymi krajami - czytamy w komunikacie Pentagonu.



04:15 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: