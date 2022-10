05:32 Jedna osoba zginęła, siedem zostało rannych w poniedziałkowych atakach na obwód sumski

Informację o skutkach ostrzału obwodu sumskiego podał gubernator tego obwodu, Dmytro Żywicki.



05:15 Nad ranem Rosjanie ostrzelali Zaporoże

Jak podaje 24 "Kanał" alarm powietrzny rozległ się w Zaporożu o 6:04 czasu lokalnego. Wkrótce później miastem wstrząsnęły wybuchy.



05:13 Nowa Zelandia rozszerza sankcje wobec Rosji

51 rosyjskich biznesmenów i 24 urzędników związanych z nielegalną aneksją okupowanych części Ukrainy, zostało dodanych do listy osób objętych sankcjami przez Nową Zelandię w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - poinformował nowozelandzki MSZ.



05:08 Rosjanie stracili w ciągu doby niemal 200 żołnierzy na froncie południowym

Ukraińskie lotnictwo w ciągu doby przeprowadziło cztery uderzenia na Rosjan na froncie południowym. Nad południową Ukrainą zestrzelono rosyjski samolot szturmowy Su-25 - wynika z najnowszego raportu Dowództwa Operacyjnego "Południe". Dowództwo podaje też, że ukraińska artyleria i wojska rakietowe przeprowadziły 205 misji ogniowych w ciągu doby. Rosjanie mieli stracić na froncie południowym 10 października 174 żołnierzy, dwie haubice Msta-B, 12 pojazdów opancerzonych, dwa czołgi i dwa moździerze.



05:07 Zełenski: Rosja chce cofnąć Ukrainę do XVIII wieku, a sama cofa się do ery dzikich

Ukraina pozostanie w XXI wieku - zapewnił ukraiński prezydent.

04:44 Yuri Milner, miliarder, urodzony w Moskwie, zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa

"Moja rodzina i ja wyjechaliśmy z Rosji na stałe w 2014 roku, po rosyjskiej aneksji Krymu. Tego lata oficjalnie zakończyliśmy proces zrzekania się rosyjskiego obywatelstwa" - napisał Yuri Milner na Twitterze.

04:20 Zełenski: Z 84 rakiet wystrzelonych przeciw nam zestrzeliliśmy 43

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił o zmasowanym ataku rakietowym, który Rosja przeprowadziła w poniedziałek na Ukraińskie miasta. - Spośród 84 rakiet wystrzelonych przeciw Ukrainie, 43 zostały zestrzelone. Z 24 rosyjskich dronów, 13 zostało zestrzelonych - wyliczał. - Kijów widział różnych obcych. I przetrwał ich wszystkich. Kijów przetrwa również nawałę terrorystów, którzy nie mają historii, tradycji, kultury. Są tymczasowi. I nawet, jeśli żyją 70 lat, nie wystarczyło im czasu, by cokolwiek zrozumieć. Ukraina nie da się zastraszyć. Jesteśmy zjednoczeni jeszcze bardziej. Ukraina nie da się zatrzymać. Jesteśmy jeszcze bardziej przekonani, że terroryści muszą zostać zneutralizowani - dodał Zełenski.



04:17 Od 22 lipca z ukraińskich portów wypłynęło 309 statków z żywnością

W poniedziałek siedem statków ze zbożem i innymi produktami żywnościowymi opuściło ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. Statki te transportowały pszenicę, kukurydzę i soję do Turcji oraz soję do Egiptu i śrutę słonecznikową do Izraela. Od momentu zawarcia przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ tzw. porozumienia zbożowego, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 309 statków na pokładzie których znajdowało się 6 768 748 ton żywności.



04:14 Putin spotka się w Sankt Petersburgu z dyrektorem MAEA

Spotkanie Władimira Putina z dyrektorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafaelem Grossim, zapowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Spotkanie ma dotyczyć sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i stworzenia strefy bezpieczeństwa wokół tej największej elektrowni atomowej w Europie. Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest od początku marca okupowana przez Rosjan. Po nielegalnej aneksji okupowanej części obwodu zaporoskiego Putin nakazał włączenie ukraińskiej elektrowni do rosyjskiej sieci energetycznej.



