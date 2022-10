- Celem Rosji jest zniszczenie państwa ukraińskiego, rzucenie go na kolana, przejęcie władzy, ustanowienie marionetek i to, co się zaczęło wczoraj – nowa faza wojny. Ona jest nowa z taktycznego punktu widzenia, ale nie strategiczna z punktu widzenia Ukraińców - powiedział w rozmowie z RMF FM ambasador RP w Kijowie, Bartosz Cichocki.