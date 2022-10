05:02 Szef MSZ Indii unika odpowiedzi na pytanie jak jego kraj zagłosuje ws. rezolucji potępiającej Rosję

Zgromadzenie Ogólne ONZ będzie głosowało nad rezolucją potępiającą rosyjskie aneksje na Ukrainie we wtorek lub w środę - podają źródła dyplomatyczne, na które powołuje się agencja Reutera.

Czytaj więcej Dyplomacja Indie nie chcą ujawnić czy potępią Rosję za nielegalne aneksje na Ukrainie Szef MSZ Indii, Subrahmanyam Jaishankar, nie chciał ujawnić jak Indie zagłosują na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. rezolucji potępiającej dokonane przez Rosję nielegalne aneksje okupowanych części Ukrainy.

04:49 Miedwiediew: Terroryści odpowiedzialni za atak na Most Krymski muszą zostać zniszczeni

- Taki jest zwyczaj na świecie. To jest to, na co oczekują obywatele Rosji - mówił były rosyjski prezydent.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Były prezydent Rosji o ataku na Most Krymski: Sprawcą jest Ukraina - Zleceniodawcą i sprawcą tej zbrodni (ataku na Most Krymski - red.) jest upadłe państwo ukraińskie. Ten akt terroru i sabotażu został popełniony przez kryminalny reżim w Kijowie - oświadczył były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew.

04:23 Prezydent Ukrainy wzywa do uznania Rosji za państwo-terrorystę

Po ataku rakietowym na budynki mieszkalne w Zaporożu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu po raz kolejny wezwał świat do uznania Rosji za państwo-terrorystę. - Oficjalne uznanie Rosji za państwo-terrorystę jest potrzebne - na wszystkich poziomach - mówił Zełenski. - Trzeba ograniczyć wszystkie kontakty gospodarcze z wszystkimi rosyjskimi podmiotami - nie można być sponsorem terroryzmu - kontynuował. Zełenski mówił też, że potrzebne jest "jasne potępienie, na wszystkich poziomach, każdej eskalacji w wykonaniu Rosji - od ataków terrorystycznych do kryminalnych prób anektowania ukraińskiego terytorium".



04:20 Erdogan: Przed Europą trudna zima, Turcja nie ma problemu

Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, w czasie spotkania z członkami Fundacji Młodzieży Tureckiej (TÜGVA) w Stambule mówił, że kraje Europy będą mierzyć się ze "znaczącymi trudnościami zimą" ze względu na ograniczenia w dostawach gazu z Rosji. - Teraz cała Europa zadaje sobie pytanie: jak ta zima minie? - mówił Erdogan. Prezydent Turcji podkreślił jednocześnie, że Turcja nie będzie mieć tej zimy problemów z surowcami energetycznymi.



04:18 Putin weźmie dziś udział w spotkaniu z członkami Rady Bezpieczeństwa

W nadchodzącym tygodniu prezydent Rosji spotka się też z nowo wybranymi gubernatorami rosyjskich obwodów, weźmie też udział w szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw w Astanie - informuje Kreml.