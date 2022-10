Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn do 24 lutego pozostawał w cieniu. Media ochrzciły go „kucharzem Putina”, bo należąca do niego sieć restauracji obsługiwała Kreml. Nie przyznawał się do związków z wagnerowcami. Teraz już otwarcie opowiada, że jego „psy wojny” były już w Syrii, wielu państwach Afryki, a teraz są nad Dnieprem. W rosyjskich więzieniach wśród zabójców i bandytów szuka nowych najemników. Wybija się już na samodzielnego gracza w rosyjskiej polityce.