Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 229 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wzywa do uznania Rosji za państwo-terrorystę.

- Myślę, że wszystkie kraje mogą i powinny zrobić więcej – powiedział Metsola. - To, co dzisiaj widzieliśmy, pokazuje, że Rosja będzie dalej eskalować… Jak zareagujemy? Jeśli nasza reakcja nie będzie proporcjonalna do eskalacji, będziemy po prostu widzieć, jak Rosja zabija coraz więcej ludzi.

Metsola powiedziała, że ​​sankcje Unii Europejskiej są „wyraźnie niewystarczające” i wezwała wszystkie państwa członkowskie do porozumienia się i dostarczenia większej ilości broni, w szczególności czołgów, o które prosili Ukraińcy.

- Ukraina o nie prosi, a Unia Europejska ma możliwość koordynowania tego, co daje Ukrainie. Bardzo dobrze znam wysokich przedstawicieli, którzy nad tym pracują. Wiem, że z militarnego punktu widzenia możemy zrobić więcej – powiedziała.