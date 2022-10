Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 229 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wzywa do uznania Rosji za państwo-terrorystę.

Miedwiediew mówił o tym w wywiadzie z kremlowską propagandzistką, Nadaną Friedrichson, opublikowanym na jej kanale w serwisie Telegram.

W wywiadzie były prezydent Rosji, a dziś zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odniósł się do sobotniej eksplozji na Moście Krymskim, która doprowadziła do częściowego uszkodzenia przeprawy. Od niedzieli wieczorem władze rosyjskie informują o ustaleniach wskazujących na to, że za atakiem na most stoi Ukraina.



- Nie ma wątpliwości, że Ukraina była w to zamieszana i nigdy nie było - podkreślił Miedwiediew.

Były prezydent mówił też, że odpowiedzią Rosji na atak na Most Krymski może być "tylko bezpośrednie zniszczenie terrorystów".

- Taki jest zwyczaj na świecie. To jest to, na co oczekują obywatele Rosji - mówił.



W kontekście częściowej mobilizacji przeprowadzonej w Rosji Miedwiediew mówił, że przebiega ona tak, jak "może przebiegać w kraju, w którym nie przeprowadzano jej od 80 lat".

Były prezydent Rosji dodał, że "najważniejsze jest, aby kraj pozostał zjednoczony w ochronie rosyjskiego narodu i ojczyzny".



- A to może zagwarantować nasze bezwarunkowe zwycięstwo - dodał.



8 października, według ustaleń strony rosyjskiej, do eksplozji, która uszkodziła część Mostu Krymskiego, doszło w wyniku zdetonowania ładunku przewożonego przez ciężarówkę na części mostu przeznaczonej do transportu kołowego. W wyniku eksplozji zapaliły się cysterny z paliwem przewożone na części kolejowej mostu. W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej prowadzi w związku z tą sprawą śledztwo z paragrafu mówiącego o terroryzmie.



Krym jest nielegalnie okupowany przez Rosję od 2014 roku, kiedy to Rosja dokonała nieuznanej przez społeczność międzynarodową aneksji półwyspu po przeprowadzeniu na nim pseudoreferendum.