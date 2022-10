Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 229 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wzywa do uznania Rosji za państwo-terrorystę.

W poniedziałek na miasta na Ukrainie, w tym na Kijów i Lwów, spadły rosyjskie rakiety. Są doniesienia o kilkudziesięciu osobach poszkodowanych, w tym zabitych.

W transmitowanym przez rosyjską telewizję wystąpieniu prezydent Władimir Putin powiedział, że w poniedziałek za pomocą pocisków dalekiego zasięgu Rosja przeprowadziła ataki rakietowe wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną, wojskową i komunikacyjną w odwecie za atak na kluczowy most łączący Federację Rosyjską z anektowanym w 2014 r. przez Rosję Krymem.

Słowom Putina o atakach na infrastrukturę przeczą nagrania z Kijowa, na których widać płonące pojazdy cywilne na ulicach miasta, ciało zabitego cywila oraz osoby ranne.

- To oczywiste, że ukraińskie służby specjalne zleciły, zorganizowały i przeprowadziły atak terrorystyczny mający na celu zniszczenie krytycznej rosyjskiej infrastruktury cywilnej - powiedział Putin, odnosząc się do eksplozji, do której w sobotę doszło na moście Krymskim. Przedstawiciele Ukrainy wyrażali zadowolenie z uszkodzenia mostu, Kijów nie wziął jednak na siebie odpowiedzialności za atak.

- Poprzez swoje działania kijowski reżim równał się z najbardziej ohydną z międzynarodowych grup terrorystycznych. Nie można zbrodni tego rodzaju pozostawić bez odpowiedzi - oświadczył Władimir Putin otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

W poniedziałek w kilkunastu miastach położonych w różnych obwodach Ukrainy na skutek rosyjskich ataków rakietowych mieszkańcy zostali pozbawieni dostaw prądu i wody. W atakach kilka osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, że "Putin to terrorysta, który rozmawia za pomocą rakiet".

- W przypadku dalszych prób przeprowadzania ataków terrorystycznych na naszym terytorium odpowiedzi ze strony Rosji będą twarde i w swojej skali będą odpowiadały poziomowi zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej - zadeklarował Putin.

Powiedział też, że "zmasowany atak" na cele na Ukrainie przeprowadzono w poniedziałek zgodnie z planem rosyjskiego Sztabu Generalnego, używając "precyzyjnej broni dalekiego zasięgu".

Po tym, jak w sobotę w wyniku prawdopodobnie eksplozji ciężarówki z materiałami wybuchowymi uszkodzony został most Krymski, komentatorzy spodziewali się odwetu Rosji na Ukrainę.

Wybudowany w 2018 r. most Krymski, zwany również Kerczeńskim, łączy okupowany przez Rosję Krym z Federacją Rosyjską. Most został uszkodzony dzień po 70. urodzinach prezydenta Rosji Władimira Putina. W wyniku wybuchu zawalił się fragment jednej z jezdni, uszkodzona została część kolejowa przeprawy.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad siedmiu miesięcy. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.