Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 230 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po poniedziałkowych atakach na ukraińskie miasta prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapewnia, że "Ukraina nie da się zastraszyć".

W happeningu brało udział ok. 200 osób, które dołączyły do internetowej akcji wyśmiewającej nielegalne rosyjskie aneksje i pseudoreferenda na Ukrainę, poprzez informowanie o analogicznych działaniach mających na celu przyłączenie obwodu kaliningradzkiego do Czech, co miałoby zapewnić Republice Czeskiej m.in. dostęp do morza.

Reklama

W ramach happeningu jego organizatorzy planowali poinformować przedstawicieli rosyjskiej placówki dyplomatycznej o wynikach "referendum" w sprawie aneksji obwodu kaliningradzkiego przez Czechy. W hołdzie dla "piętnastego kraju Republiki Czeskiej" przed ambasadą Rosji w Pradze odegrano czeski hymn narodowy.

Uczestnicy happeningu przed ambasadą mieli ze sobą transparenty głoszące, że "Kralovec (czeska nazwa Kaliningradu - red.) był, jest i będzie czeski - W. I. Lenin".



Reklama

- Odkąd Władimir Putin ustanowił niewielki precedens w prawie międzynarodowym przez ustalanie wyników referendów z wyprzedzeniem, my wiemy jak referendum się zakończy. Spodziewamy się co najmniej 90 proc. głosów "za" - mówił Tomáš Kotrouš, jeden z organizatorów happeningu.

Czechy miałyby, według organizatorów prześmiewczej akcji, rościć sobie prawa do obwodu kaliningradzkiego w związku z faktem, że dawny Królewiec został założony w XIII wieku przez krzyżowców w imieniu czeskiego króla

- Chcemy pokazać czeski humor. Dodatkowo uruchomiliśmy organizację charytatywną Prezenty dla Putina, która - mamy nadzieję - zbierze trochę pieniędzy dla ukraińskiej armii. Organizacja już zebrała pieniądze na pierwszy czeski czołg, który zostanie wysłany na Ukrainę - dodał.

W happeningu brał udział europarlamentarzysta Tomáš Zdechovský, który jako jeden z pierwszych udostępnił wpis z jednego z polskich satyrycznych kont, sugerujący, że obwód kaliningradzki powinien zostać podzielony między Polskę a Czechy, by zapewnić Czechom dostęp do morza.



Czechy miałyby, według organizatorów prześmiewczej akcji, rościć sobie prawa do obwodu kaliningradzkiego w związku z faktem, że dawny Królewiec został założony w XIII wieku przez krzyżowców w imieniu czeskiego króla, Przemysła Ottokara II.