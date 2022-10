Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 231 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister ds. energii Ukrainy mówi, że Rosjanie atakują ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie, ponieważ prąd z Ukrainy pomaga uniezależnić Europę od rosyjskiego węgla i gazu.

Trzy czwarte 193-osobowego Zgromadzenia Ogólnego - 143 kraje - głosowało za rezolucją, która potwierdziła również suwerenność, niepodległość, jedność i integralność terytorialną Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach.

- To niesamowite - powiedział dziennikarzom po głosowaniu ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysylyca stojąc obok ambasador USA w ONZ Lindy Thomas-Greenfield, która powiedziała, że wynik pokazuje, że Rosja nie może zastraszyć świata.

Tylko cztery kraje dołączyły do Rosji w głosowaniu przeciwko rezolucji - Syria, Nikaragua, Korea Północna i Białoruś. Trzydzieści pięć krajów wstrzymało się od głosu, w tym strategiczny partner Rosji - Chiny, a reszta nie głosowała.

- Dziś jest to Rosja dokonująca inwazji na Ukrainę, ale jutro może to być inny naród, którego terytorium jest naruszane. To możesz być ty. Ty możesz być następny. Czego oczekiwałbyś od tej izby? - powiedziała Thomas-Greenfield do Zgromadzenia Ogólnego przed głosowaniem.

Moskwa we wrześniu ogłosiła aneksję czterech częściowo okupowanych regionów na Ukrainie - Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża - po przeprowadzeniu tego, co nazwała referendami. Ukraina i sojusznicy określili te głosowania jako nielegalne i oparte na przymusie.

Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym nastąpiło po zawetowaniu przez Rosję w zeszłym miesiącu podobnej rezolucji w 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa.

Ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia powiedział Zgromadzeniu Ogólnemu przed głosowaniem, że rezolucja jest "upolityczniona i otwarcie prowokacyjna", dodając, że "może zniszczyć wszelkie wysiłki na rzecz dyplomatycznego rozwiązania kryzysu".