„Dyskusje dotyczące historii nie ucichły na Ukrainie od czasu przywrócenia niepodległości. Jedną z tych kwestii jest stosunek do OUN-UPA. W 2013 roku KMIS zadał respondentom pytania o postrzeganie działalności OUN-UPA w czasie II wojny światowej. Teraz, we wrześniu 2022 r., ponownie zadaliśmy respondentom to pytanie” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Według badań od 2013 roku liczba osób negatywnie postrzegających działalność OUN-UPA zmniejszyła się ponad pięciokrotnie, z 42 proc. do 8 proc. Jednocześnie liczba pozytywnie oceniających działalność OUN-UPA wzrosła z 22 proc. do 43 proc.. Również z 27 proc. do 37 proc. wzrosła liczba respondentów, którzy wybrali opcję „trudno powiedzieć”.



Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii podkreślił, że w 2013 roku we wszystkich regionach, poza zachodnią Ukrainą, więcej było ankietowanych negatywnie oceniających działalność OUN-UPA. Tymczasem obecnie we wszystkich częściach kraju odsetek osób pozytywnie oceniających działalność nacjonalistów przeważa nad liczbą tych, którzy wystawiają OUN i UPA negatywną ocenę.

„Jednocześnie widać tendencję że ​​im dalej na zachód, tym zwiększa się liczba pozytywnych ocen. Tak więc na zachodzie Ukrainy 57 proc. ocenia (OUN-UPA -red.) pozytywnie, w porównaniu z 4 proc. negatywnie. W centrum stosunek ten wynosi już 43 proc. do 6 proc., na południu 37 proc. do 11 proc., na wschodzie 27 proc. do 16 proc” - dodał kijowski instytut, zwracając uwagę, że na południu i wschodzie kraju większość pytanych nie ma zdania w tej kwestii.



Podobne zmiany zachodzą, jeśli przeanalizuje się kryterium wieku. Stosunek do nacjonalistów poprawia się we wszystkich kategoriach wiekowych i obecnie w każdej grupie więcej jest tych, którzy oceniają OUN i UPA pozytywnie, niż tych, którzy mają negatywne zdanie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-13 września metodą CATI na próbie 1025 dorosłych obywateli Ukrainy. W sondażu brali udział wyłącznie Ukraińcy znajdujący się w kraju i nie na terenach, które są okupowane przez Rosję. W badaniu nie uczestniczyli obywatele, którzy wyjechali za granicę po 24 lutego.

W latach 1942-1946 OUN i UPA wraz z angażowanymi przez nie wiejskimi bojówkami ukraińskimi wymordowały na Wołyniu i w Galicji łącznie ok. 120 tys. Polaków, od niemowląt do starców, niszcząc przy tym kilka tysięcy polskich osiedli i kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw.