Materiał Promocyjny

„Teksty o prawie są niezrozumiałe nie dlatego, że prawo jest trudne. Są takie, bo prawnicy źle piszą”. Taki wniosek wypływa z badania*, za które naukowcy z Wydziału Kognitywistyki i Nauk o Mózgu na Massachusetts Institute of Technology otrzymali Ig Nobla w dziedzinie literatury w 2022 roku (są to nagrody przyznawane za z pozoru dziwne badania, które najpierw śmieszą, a potem dają do myślenia).