Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 232 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski określa dostarczenie skutecznych środków obrony powietrznej Ukrainie "najważniejszym zadaniem humanitarnym Europy w obecnym czasie".

Jak mówił Chrenin, w czasie spotkania z pracownikami producenta nawozów potasowych Biełaruśkalij, Białoruś "reaguje na działania swoich przeciwników".

- Nie zamierzamy nikogo atakować - podkreślił białoruski minister obrony.

- Nasze zadania są czysto defensywne. Wszystkie działania, które obecnie podejmujemy, są wymierzone w adekwatną odpowiedź na to, co się dzieje, w pobliżu naszych granic. Generalnie wierzymy, że środki, które obecnie wdrażamy, zademonstrują naszą gotowość do obrony kraju i zadania nieakceptowalnych strat agresorowi - dodał Chrenin.

Jednocześnie - jak mówił - Mińsk pozostaje przywiązany do pokojowego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych.

- Nasza polityka militarna oparta jest na stanowisku, że lepiej nie pobrzękiwać szabelką, tylko usiąść przy stole negocjacyjnym i dochodzić do porozumienia - podkreślił.

Nasze zadania są czysto defensywne Wiktor Chrenin, minister obrony Białorusi

Od 11 października na Białorusi trwa inspekcja sił zbrojnych kraju prowadzona przez sekretariat Rady Bezpieczeństwa Białorusi w imieniu prezydenta kraju.