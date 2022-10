Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 232 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski określa dostarczenie skutecznych środków obrony powietrznej Ukrainie "najważniejszym zadaniem humanitarnym Europy w obecnym czasie".

Od tygodni spekuluje się, że But mógłby zostać wymieniony przez USA na dwoje amerykańskich obywateli więzionych w Rosji - koszykarkę Brittney Griner, która została skazana na dziewięć lat więzienia za posiadanie narkotyków i weterana marines, Paula Whelana, odsiadującego w Rosji karę za szpiegostwo.

Reklama

W rozmowie z CNN prezydent USA, Joe Biden, nie wykluczył, że mógłby rozmawiać o wymianie więźniów z Władimirem Putinem w czasie szczytu G20, który odbędzie się w listopadzie w Indonezji.

Czytaj więcej Dyplomacja Czy na szczycie G20 mogłoby dojść do spotkania Biden-Putin? Prezydent USA, Joe Biden, w rozmowie z CNN stwierdził, że na razie nie widzi powodu, by spotkać się w cztery oczy z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, na listopadowym szczycie grupy G20 w Indonezji.

But syn wysokiego rangą oficera KGB, przez lata zajmował się nielegalnym, zakrojonym na szeroką skalę handlem międzynarodowym bronią radziecką i rosyjską. W wyniku starań USA został zatrzymany w 2008 roku w Bangkoku. W 2010 roku doszło do jego ekstradycji do USA. W 2011 roku został skazany przez amerykański sąd na 25 lat pozbawienia wolności.



Reklama

Historia życia Buta stała się kanwą do nakręcenia filmu "Pan życia i śmierci", w którym w rolę rosyjskiego handlarza bronią wcielił się Nicolas Cage.



Antonow, mówiąc o swoim spotkaniu z Butem stwierdził, że rosyjski handlarz bronią "naprawdę chce wrócić do ojczyzny" i że "tęskni za swoją matką, za rodziną".



55-letni But był nazywany m.in. "handlarzem śmiercią" oraz "pogromcą sankcji" - to ostatnie miano zyskał sobie dzięki umiejętności obchodzenia sankcji i handlowaniu bronią z krajami objętymi embargiem na jej dostawy.



W kontekście ewentualnej wymiany Buta na Griner i Whelana Antonow, cytowany przez agencję RIA stwierdził, że rozmowy w tej sprawie toczą się między "specjalnie wyszkolonymi ludźmi i służbami", z pominięciem ambasady Rosji w USA.



Antonow miał rozmawiać z Butem półtorej godziny.



- Nie skarży się. Brakuje mu normalnej komunikacji. Mówi, że nawet zaczął zapominać niektórych rosyjskich słów, ponieważ nie ma z kim rozmawiać - podkreślił ambasador.