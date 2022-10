Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 232 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski określa dostarczenie skutecznych środków obrony powietrznej Ukrainie "najważniejszym zadaniem humanitarnym Europy w obecnym czasie".

Władimir Saldo, szef zainstalowanej przez Rosję chersońskiej administracji wojskowo-cywilnej, de facto gubernator okupowanej przez wojska rosyjskie części należącego do Ukrainy obwodu chersońskiego, opublikował w mediach społecznościowych "apel do kierownictwa Federacji Rosyjskiej".

Saldo oświadczył, odnosząc się do tzw. pseudoreferendum, które miało miejsce na terenie obwodu pod koniec września, że obwód chersoński "potwierdził chęć przystąpienia do Federacji Rosyjskiej". Dodał, że Ukraina nie uznaje wyników głosowania, a jej wojska ostrzeliwują miejscowości w obwodzie. "Wywieź swoje dzieci i sam wyjedź" - zaapelował do mieszkańców okupowanego Chersonia Saldo, tłumacząc apel tym, że pociski trafiają w miejsca, w których przebywają cywile. Saldo zwrócił się do władz Rosji o pomoc w zorganizowaniu ewakuacji na teren Federacji Rosyjskiej.



Na apel Władimira Saldo zareagował zastępca szefa władz obwodu chersońskiego zainstalowanych przez Rosję, Kirył Stremousow. Oświadczył on, że prośba Saldo nie była "wezwaniem do ewakuacji". Dodał, że nie ma powodów do paniki i że "nikt nie planuje wycofania rosyjskich wojsk z obwodu chersońskiego".

Jednak wicepremier Rosji Marat Chusnulin, który odpowiada za południową Rosję i Krym, natychmiast oświadczył, że rosyjski rząd podjął decyzję i "w pełni pomoże administracji obwodu chersońskiego w zakwaterowaniu mieszkańców obwodu w innych regionach Federacji Rosyjskiej”. "Wszystkim zapewnimy bezpłatne zakwaterowanie i wszystko, co niezbędne" - powiedział w nagranym wystąpieniu.

Apel okupacyjnych władz obwodu chersońskiego został wystosowany dzień po tym, jak Kijów ogłosił wyzwolenie pięciu osad w obwodzie chersońskim.

30 września w Moskwie odbyła się ceremonia, podczas której prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił włączenie do Federacji Rosyjskiej należących do Ukrainy obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Kijów i państwa Zachodu uznały tę aneksję za nielegalną.