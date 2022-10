05:17 Rosyjskie bombowce strategiczne, zdolne przenosić ładunki atomowe, przy granicy z Norwegią

Na obecność bombowców strategicznych na Półwyspie Kolskim, przy granicy Norwegii, wskazuje zdjęcie satelitarne wykonane 7 października o godzinie 10:22 czasu lokalnego.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne 11 rosyjskich bombowców strategicznych przy granicy Norwegii Na lotnisku wojskowym Olenja, ok. 30 km od granic Norwegii, 7 października znajdowało się 11 rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu, zdolnych przenosić ładunki atomowe. W ich zasięgu znajduje się cała Europa - informuje norweski serwis faktisk.no.

04:58 Około północy Rosjanie ostrzelali Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego, Ołeksandr Staruch poinformował, że w nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzelali Zaporoże. Świadkowie mówią o eksplozjach słyszanych w mieście ok. północy.



04:54 Dowództwo Operacyjne "Południe" podaje nowe dane o rosyjskich stratach

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić na froncie południowym trzy czołgi, wyrzutnie rakiet Huragan, wyrzutnie rakiet Grad, zestaw rakietowy TOS-1. Ukraińcy zniszczyli też trzy rosyjskie stanowiska dowodzenia i zestrzelili dwa drony Orlan-10.



04:23 Zełenski: Rosjanie rzucają na front żołnierzy bez przeszkolenia

- Rosja wysyła tysiące zmobilizowanych mężczyzn na front. Nie mają istotnego przeszkolenia wojskowego, ale ich dowódcy o to w ogóle nie dbają. Spodziewają się, że zmobilizowani Rosjanie będą w stanie przetrwać na wojnie co najmniej kilka tygodni, potem zginą i nowi zostaną wysłani na front. Ale w tym czasie, takie wykorzystanie przez rosyjskich generałów swoich ludzi jako "mięsa armatniego" wywiera dodatkową presję na naszych obrońców - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. - To wyczuwalna presja i jestem wdzięczny naszym wojownikom, którzy sobie z nią radzą. Jestem też wdzięczny naszym partnerom, którzy rozumieją, że w takich warunkach potrzebujemy zwiększonej pomocy wojskowej - dodał.



04:20 W czwartek, z ukraińskich portów, wypłynęło niemal 154 tys. ton żywności

Sześć statków, na pokładzie których znajdowało się 153 505 ton zbóż i produktów rolnych, wypłynęło 13 października z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. Porty docelowe statków znajdowały się w Chinach, Iraku, Niemczech, Turcji i Libanie. Od 22 lipca, gdy zawarto tzw. porozumienie zbożowe, do 13 października z ukraińskich portów wypłynęło łącznie 331 statków, na pokładzie których znajdowało się 7 363 704 tony żywności.



04:15 Na Białorusi obowiązuje reżim operacji antyterrorystycznej

Szef MSZ Białorusi, Władimir Makiej, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" stwierdził, że "na Białorusi obowiązuje reżim operacji antyterrorystycznej" a "siły zbrojne kraju i służby specjalne są gotowe odpowiedzieć na prowokacje sąsiednich krajów". - Głowa naszego państwa odbyła serię spotkań z przedstawicielami agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, reżim operacji antyterrorystycznej został wprowadzony. Mieliśmy informacje, że niektóre sąsiednie kraje planują prowokacje związane z zajęciem określonych części terytorium Białorusi - mówił Makiej. - Dziś świat jest tak nieprzewidywalny, że nie możemy ufać nikomu - dodał.



