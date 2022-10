Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 233 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że tysiące żołnierzy zmobilizowanych przez Rosję i rzucanych na front, wywiera odczuwalną presję na siły zbrojne Ukrainy.

Zdaniem byłego ambasadora nielegalne aneksje dokonane przez Władimira Putina na Ukrainie utrudnią zakończenie wojny układem pokojowym.

"Z ogromnym trudem, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mógłby być w stanie wypracować jakąś formułę taktycznego zaakceptowania rosyjskiej kontroli nad Krymem i Donbasem, ale nie może zgodzić się na porównywalne koncesje w przypadku Chersonia i Zaporoża" - napisał dyplomata.



Dlatego - zdaniem McFaula - "Putin zepchnął się do narożnika" a "jedyny sposób zakończenia wojny, może obejmować zmianę u władzy w Moskwie".

"Jeśli wojna będzie nadal przebiegać źle, głosy cicho domagające się proszenia o pokój zaczną przybierać na sile" - uważa były ambasador w Rosji.

McFaul zauważa, że "napięcia między rosyjską armią a służbami wywiadowczymi już są widoczne". "Te napięcia będą tylko rosły, jeśli rosyjscy żołnierze będą nadal ginąć i wycofywać się na Ukrainie" - napisał.



W kontekście gróźb użycia broni atomowej przez Putina, McFaul stwierdził, że "mogłoby to być ostatecznym ciosem dla jego władzy w Rosji".

Po ataku nuklearnym żaden przywódca Ukrainy nie wezwie do kapitulacji

"Żaden światowy przywódca go nie poprze. Demokratyczny świat zostanie zmuszony do odpowiedzi i dostarczania bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia Ukrainie" - czytamy w artykule byłego ambasadora.



"Po ataku nuklearnym żaden przywódca Ukrainy nie wezwie do kapitulacji. Przeciwnie, Zełenski będzie miał powód, by przenieść wojnę do Rosji, atakując cele w Moskwie i innych dużych miastach (czy ktoś wątpi, że Ukraina ma uśpione komórki w Moskwie?). Jednocześnie trudno uwierzyć, że większość Rosjan z zadowoleniem przyjmie użycie broni atomowej przeciwko słowiańskim sąsiadom" - napisał McFaul.



"Putin skończyłby jako osamotniony w swoim kraju szaleniec, którego trzeba zatrzymać" - dodał.



Zdaniem byłego ambasadora USA w Rosji najlepszym sposobem dla Putina na utrzymanie władzy jest "zakończenie inwazji w obecnej chwili". "Mógłby ogłosić zwycięstwo w postaci obrony Donbasu i nakazać dyplomatom rozpoczęcie długich negocjacji ws. granic i praw politycznych mieszkańców Donbasu" - stwierdził McFaul. Jego zdaniem większość Rosjan poparłoby taką decyzję.