Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 233 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że tysiące żołnierzy zmobilizowanych przez Rosję i rzucanych na front, wywiera odczuwalną presję na siły zbrojne Ukrainy.

- Teraz nie ma potrzeby masowych uderzeń. Teraz są inne zadania – powiedział Putin, którego słowa cytuje rosyjska agencja Interfax.

Władimir Putin oświadczył, że z 29 ukraińskich obiektów siedem "nie zostało trafionych zgodnie z planem Ministerstwa Obrony". W poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na cele na Ukrainie. Prezydent Rosji mówił później, że był to odwet za uszkodzenie mostu Krymskiego, do którego doszło kilka dni wcześniej.



- Ale oni je zdobywają, te obiekty - powiedział w piątek Putin. Dodał, że nie ma teraz potrzeby masowych uderzeń. - Cóż, zobaczymy - dodał prezydent Rosji.

Putin stwierdził, że Rosja nie ma za zadanie zniszczenia Ukrainy. Prezydent Rosji oświadczył także, nie żałuje rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie (tak Kreml nazywa inwazję).

- Chcę, żeby to było jasne. To, co dzieje się dzisiaj jest, delikatnie mówiąc, nieprzyjemne, ale to samo otrzymalibyśmy nieco później, tylko w gorszych dla nas warunkach. Działamy więc prawidłowo i terminowo - mówił Putin.