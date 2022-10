Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 233 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że tysiące żołnierzy zmobilizowanych przez Rosję i rzucanych na front, wywiera odczuwalną presję na siły zbrojne Ukrainy.

Na obecność bombowców strategicznych na Półwyspie Kolskim, przy granicy Norwegii, wskazuje zdjęcie satelitarne wykonane 7 października o godzinie 10:22 czasu lokalnego.



Reklama

Tego dnia na płycie lotniska widać było siedem bombowców Tu-160 i cztery bombowce Tu-95 - informuje norweski serwis faktisk.np. Zdjęcie satelitarne dostarczył Norwegom amerykański operator satelity, który wykonał zdjęcie.



Dwa dni później, na kolejnym zdjęciu, widać gotowy do startu bombowiec Tu-160 na pasie startowym.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy cały czas do przodu. „Jak sygnał o dużym przełamaniu frontu” Mimo, że ukraińskie ofensywy straciły impet z początku października, wojska na wschodnim i zachodnim odcinku frontu bez przerwy odbijają kolejne miejscowości. Wydaje się, że wystraszeni Rosjanie szykują się do ewakuacji Chersonia.

Reklama

30 września "Jerusalem Post" informował o pojawieniu się rosyjskich bombowców strategicznych w rejonie Półwyspu Kolskiego. Zdjęcia satelitarne wykonane w sierpniu i wrześniu i opublikowane przez izraelski dziennik, pokazywały cztery bombowce Tu-160 i trzy bombowce Tu-95 w bazie Olenja.

Zdjęcia pozyskane przez Norwegów wskazują, że od tego czasu Rosja zwiększyła liczbę bombowców dalekiego zasięgu w pobliżu granic należącej do NATO Norwegii. Samoloty, które tam trafiły, na co dzień stacjonują w bazie sił powietrznych Engels-2 720 km na południowy-wschód od Moskwy.



Tu-160 to jeden z największych bombowców strategicznych na świecie. Maszyna, która do wyposażenia radzieckiej armii zaczęła wchodzić w latach 80-tych XX wieku) jest w stanie poruszać się z prędkością dwukrotnie większą od prędkości dźwięku. Tu-95 to bombowiec starszego typu (pochodzi z końca lat 50-tych) - osiąga prędkość nieco poniżej 1 000 km na godzinę.



Pierwsze bombowce Tu-160 pojawiły się w bazie Olenja ok. 21 sierpnia - wynika z analizy zdjęć satelitarnych. Trzy Tu-95 pojawiły się na zdjęciu z 25 września.