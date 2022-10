Daniłow: Rosjanom pozostało mniej niż 30 proc. precyzyjnych rakiet. Stają się coraz słabsi

- Most Krymski to samowola budowlana i Rosjanie prędzej czy później będą musieli ją na własny koszt to rozebrać - zapowiedział Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow