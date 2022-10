Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 233 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że tysiące żołnierzy zmobilizowanych przez Rosję i rzucanych na front, wywiera odczuwalną presję na siły zbrojne Ukrainy.

Niemieccy dziennikarze powołują się na niemieckie źródła bezpieczeństwa.

Szwecja uznała, że ze względów bezpieczeństwa nie może podzielić się ustaleniami swojego śledztwa z innymi państwami.

Policja federalna Niemiec zakończyła swoją część śledztwa w sprawie domniemanego aktu sabotażu na gazociągu Nord Stream i przekazała swoje ustalenia - przekazał w piątek rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych.

Do uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło we wrześniu. Do wycieków doszło na Morzu Bałtyckim na wodach międzynarodowych w pobliżu Bornholmu.