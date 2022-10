Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 233 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że tysiące żołnierzy zmobilizowanych przez Rosję i rzucanych na front, wywiera odczuwalną presję na siły zbrojne Ukrainy.

- Nie chcę żadnej eskalacji. Prezydent (Władimir) Putin i ja odbyliśmy krótką rozmowę na ten temat. Nikt tego (eskalacji - red.) nie chce. Ani Białoruś, ani Rosja. Ludzkie życie jest dla nas zbyt cenne - mówił białoruski dyktator.

Reklama

- Ale zrozumcie, że to nie zależy od nas. Kiedy Zachód, niektóre kraje Zachodu - i wy wiecie, które - nie zdecydują się na eskalację, nie będzie eskalacji. Nie przemy do eskalacji, tylko się bronimy - dodał.

Czytaj więcej Dyplomacja USA po słowach Dudy. "Nie planujemy rozmieszczenia broni atomowej w Polsce" Stany Zjednoczone nie prowadzą negocjacji z Polską w sprawie możliwego rozmieszczenia broni atomowej w ramach programu Nuclear Sharing - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu, Vedant Patel, na konferencji prasowej.

Łukaszenko przywołał przy tym wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który w rozmowie z "Gazetą Polską" stwierdził, że otwarta jest kwestia udziału Polski w programie Nuclear Sharing, co umożliwiłoby rozmieszczenie na terytorium naszego kraju broni atomowej.

Reklama

- Twierdzą, że ponad 50 proc. Polaków jest za tym, aby w kraju znalazła się broń nuklearna (przywódca Białorusi nawiązuje zapewne do sondażu IBRiS, który ukazał się przed kilkoma dniami w "Rzeczpospolitej" - red.). To Amerykanie ich do tego doprowadzili. Nie sądzę, by większość Polaków podzielała ten pogląd. To ich przywództwo eskaluje sytuację. Teraz twierdzą, że Polacy popierają ten pomysł - stwierdził białoruski dyktator.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sondaż: Większość Polaków chce broni atomowej w Polsce Polska powinna starać się o broń atomową w ramach NATO, boimy się jednak, że Rosja użyje takiej bomby na Ukrainie – wynika z badań dla „Rzeczpospolitej”.

- Oczywiście to nas niepokoi - dodał.