Ofensywa Ukrainy. Okupacyjne władze Chersonia wzywają mieszkańców do ewakuacji do Rosji

W obliczu ofensywy wojsk Ukrainy szef zainstalowanych przez Rosję władz okupowanego przez siły rosyjskie ukraińskiego obwodu chersońskiego wezwał mieszkańców do wyjazdu do Rosji i zaapelował do władz Federacji Rosyjskiej o pomoc w zorganizowaniu tej ewakuacji.