O wprowadzonym zakazie poinformowało czeskie MSW. Czechy były jednym z pierwszych krajów, które przestały wydawać wizy Rosjanom w lutym 2022 roku po agresji na Ukrainę. W Pradze pod koniec sierpnia przedstawiciele krajów UE dyskutowali o losie wiz dla Rosjan w całej Unii. Czechy opowiedziały się za całkowitym zakazem wiz.

Sami Czesi masowo to popierają. Libor Kukal, szef rosyjskojęzycznej rozgłośni Radia Praga, powiedział gazecie Kommersant: „Możliwość zamknięcia granic dla obywateli Federacji Rosyjskiej ma maksymalne poparcie w Czechach. Działania te powinny uświadomić rosyjskiemu społeczeństwu, że polityka rosyjskich władz jest nie do przyjęcia. Rosyjska klasa średnia, czyli mieszkańcy Moskwy i Petersburga, to ludzie których stać na podróże, sankcje i rosyjska agresja na Ukrainę mało ich dotknęły. Dlatego jest pożądane, aby wywierać presję na tą część rosyjskiej populacji”.

Liczba Rosjan wyjeżdżających do Europy stopniowo spada

Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska zamknęły 19 września wjazd dla Rosjan z wizami Schengen wydanymi także w innych krajach. Komisja Europejska też nie będzie w stanie powstrzymać tych, którzy chcą dołączyć do takiego zakazu.

Tymczasem liczba Rosjan wyjeżdżających do Europy stopniowo spada. Według unijnej agencji kontroli granicznej Frontex w ciągu ostatnich siedmiu dni do strefy Schengen wjechało 25 tys. obywateli Rosji. To połowa tego, co było tydzień wcześniej.