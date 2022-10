Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 231 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister ds. energii Ukrainy mówi, że Rosjanie atakują ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie, ponieważ prąd z Ukrainy pomaga uniezależnić Europę od rosyjskiego węgla i gazu.

Jak czytamy w analizie ISW działania Rosji są "niekompatybilne" z "tworzeniem warunków do wielkoskalowego rosyjskiego i białoruskiego ataku lądowego przeciw Ukrainie z Białorusi".

"Ukraiński Dyrektoriat Wywiadu Wojskowego (GUR) 11 października poinformował o pociągu z 492 tonami amunicji, który wyruszył z białoruskiej bazy w Homlu i dotarł na Krym w nieokreślonej bliskiej przeszłości" - piszą analitycy z ISW.

- Nie sądzę, że to zrobi - tak prezydent USA, Joe Biden, odpowiedział na pytanie dziennikarza CNN, Jake'a Tappera o możliwość użycia przez Władimira Putina przeciw Ukrainie taktycznej broni jądrowej.

Think tank dodaje, że ukraińskie dane wywiadowcze wskazują, iż Białoruś zamierza wysłać dodatkowych 13 pociągów z bronią, sprzętem, amunicją i innymi materiałami z pięciu różnych białoruskich baz do obwodu rostowskiego w Rosji.

ISW podkreśla, że doniesienia ukraińskiego wywiadu potwierdzają pojawiające się zdjęcia i nagrania z 11 października, na których widać dwa białoruskie pociągi transportujące białoruskie czołgi T-72 i ciężarówki wojskowe Ural w Mińsku oraz pociągi z zestawami przeciwlotniczymi Tor-M2 w Orszy (obwód witebski).

Think tank zauważa, że Białoruś uczestniczy w wojnie z Ukrainą dostarczając Rosji wsparcia materialnego i udostępniając Rosji swoją przestrzeń powietrzną

"Ruch białoruskiego sprzętu do Rosji wskazuje, że rosyjskie i białoruskie armie raczej nie utworzą zgrupowania na terytorium Białorusi. Ruchy białoruskiego sprzętu i dostaw na Krym i do obwodu rostowskiego wskazują, że rosyjskie siły nie są pewne co do tego czy lądowe szlaki transportowe w północnym i zachodnim obwodzie ługańskim są bezpieczne" - czytamy też w analizie.

"Nadal jest mało prawdopodobne, by rosyjskie i białoruskie siły zaatakowały Ukrainę z terytorium Białorusi" - podsumowuje ISW.



Jednocześnie think tank zauważa, że Białoruś uczestniczy w wojnie z Ukrainą dostarczając Rosji wsparcia materialnego i udostępniając Rosji swoją przestrzeń powietrzną, z której Rosjanie atakują cele na Ukrainie z użyciem broni precyzyjnej.



Jak czytamy 10 października Rosjanie zaatakowali Kijów z użyciem dronów-kamikadze Shahed-136 z terytorium Białorusi.