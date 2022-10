Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 231 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister ds. energii Ukrainy mówi, że Rosjanie atakują ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie, ponieważ prąd z Ukrainy pomaga uniezależnić Europę od rosyjskiego węgla i gazu.

Macron poinformował o dostarczeniu Ukrainie broni przeciwlotniczej podczas wywiadu dla stacji France 2. Prezydent nie podał szczegółów dotyczących sprzętu, który zostanie wysłany na Ukrainę.

Przeprowadzone w tym tygodniu przez Rosjan ataki lotnicze na ukraińskie miasta pokazały, że Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia przeciwlotniczego, czego do tej pory część państw zachodnich odmawiało władzom w Kijowie.

- To nowa faza bombardowań nadchodzących z lądu, morza, powietrza i z wykorzystaniem dronów przeciwko podstawowej infrastrukturze i ludności cywilnej - powiedział Macron, dodając, że radary i rakiety przeciwlotnicze zostaną dostarczone w najbliższych tygodniach, aby "chronić kraj przed atakami dronów i rakiet".

Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało, że na Ukrainę trafią kolejne haubice PzH 2000 i systemy rakietowe wielokrotnego startu MARS II.

Według nieoficjalnych Paryż dostarczy rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu Crotale, które służą do przechwytywania nisko lecących rakiet i samolotów.

Ukraińskie ministerstwo obrony zamieściło w środę na mediach społecznościowych wideo, którego celem było nakłonienie Francji, by okazała swoją miłość poprzez dostawy broni po powtarzającej się krytyce, że Paryż nie robi wystarczająco dużo.

- Nie możemy dostarczyć tyle, o ile proszą Ukraińcy, ponieważ musimy zachować część, aby chronić naszą wschodnią flankę. Chronimy nasze terytorium - mówił Macron.

Macron powtórzył, że uzgodnił z Danią przekierowanie na Ukrainę sześciu zamówionych przez nią armat haubic Cezar. Szczegóły techniczne tej transakcji muszą być jeszcze potwierdzone - mówili dyplomaci.

Ministerstwo obrony Francji ogłosiło we wtorek, że zwiększa swoje wsparcie na wschodniej flance NATO, wysyłając więcej czołgów do Rumunii, myśliwców Rafale na Litwę i piechoty do Estonii. Nie mówiono nic o Ukrainie.

Macron powtórzył, że wierzy, iż w pewnym momencie dojdzie do wynegocjowanej ugody między Ukrainą a Rosją, która zakończy konflikt, ale będzie ona musiała być na warunkach Kijowa.