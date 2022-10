Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 231 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister ds. energii Ukrainy mówi, że Rosjanie atakują ukraińskie elektrownie i elektrociepłownie, ponieważ prąd z Ukrainy pomaga uniezależnić Europę od rosyjskiego węgla i gazu.

W ubiegłym tygodniu Biden stwierdził, że ryzyko użycia broni atomowej jest obecnie największe od czasów Kryzysu Kubańskiego w 1962 roku. Dodał też, że nie wierzy, iż można użyć taktycznej broni atomowej nie doprowadzając jednocześnie do nuklearnego Armagedonu.

Teraz jednak, w rozmowie z CNN, Biden przyznaje, że nie wierzy, by Putin zdecydował się na sięgnięcie po taktyczną broń atomową przeciw Ukrainie.

- To racjonalny gracz, który popełnił błąd w obliczeniach - mówił Biden o Putinie w kontekście rozpoczęcia przez prezydenta Rosji wojny na Ukrainie.



- Uważam, że zachowuje się nieodpowiedzialnie mówiąc o tym, że przywódca jednego z największych atomowych mocarstw na świecie mówi, iż może użyć taktycznej broni atomowej na Ukrainie - stwierdził prezydent USA.



Zdaniem Bidena nawet same takie groźby mają efekt destabilizujący i ostrzegł, że mogą one doprowadzić do potencjalnych błędów w ocenie sytuacji.

Błędy są popełniane. Błędne kalkulacje się zdarzają, nikt nie może być pewnie, co by się stało i możliwy byłby Armagedon Joe Biden, prezydent USA

- To, na co chciałem zwrócić uwagę to fakt, że to mogłoby doprowadzić do strasznych rezultatów - mówił Biden nawiązując do swojej wypowiedzi o nuklearnym Armagedonie. - Nie dlatego, że wszyscy chcą doprowadzić do wojny światowej, ale z powodu błędów, błędnych szacunków, do których może dojść po użyciu broni atomowej - dodał.



- On (Putin) nie może nadal bezkarnie mówić o użyciu taktycznej broni atomowej, tak jakby to była racjonalna rzecz, którą może zrobić - stwierdził też Biden. - Błędy są popełniane. Błędne kalkulacje się zdarzają, nikt nie może być pewnie, co by się stało i możliwy byłby Armagedon - dodał.



Biden nie chciał powiedzieć jak USA zareagowałyby, gdyby Putin zrealizował swoje atomowe groźby. Zapewnił jednak, że Pentagon pracuje nad planem ewentualnościowym na wypadek, gdyby Rosja użyła broni atomowej.