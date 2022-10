Ponad 20 Rosjan uciekało jachtami do Korei Południowej. Większość zawrócono

Aby uniknąć poboru do armii i wysłania na front na Ukrainę, ponad 20 Rosjan próbowało dopłynąć jachtami, wzdłuż wybrzeża pacyficznego, do Korei Południowej. Informacje takie przekazał An Ho-young, południowokoreański parlamentarzysta.