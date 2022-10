- Beneficjent - i tak jest jasne, nie ma potrzeby wchodzić tutaj w szczegóły. Wszakże rośnie geopolityczne znaczenie pozostałych systemów gazowych - przechodzą one przez terytorium Polski, Jamał-Europa, przez terytorium Ukrainy (dwie nitki), wszystko zbudowała kiedyś Rosja za swoje pieniądze - powiedział Władimir Putin na forum energetycznym podczas Rosyjskiego Tygodnia Energetycznego w Moskwie. Słowa rosyjskiego prezydenta cytuje agencja Interfax.



Wśród "beneficjentów" uszkodzenia gazociągów Nord Stream prezydent Rosji wymienił Stany Zjednoczone, które, jak się wyraził, "mogą teraz dostarczać surowce energetyczne po wysokich cenach".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin: Ataki rakietowe na Ukrainę to odwet za most Krymski Zmasowany atak rakietowy na cele na Ukrainie to odwet za "atak terrorystyczny", jakim było uszkodzenie mostu Krymskiego - oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin, zapowiadając "twardą" odpowiedź w przypadku ataków na terytorium Rosji.

Putin mówił, że uszkodzenie Nord Stream to akt międzynarodowego terroryzmu i niebezpieczny precedens. Oświadczył, że sprawcy "niszczą infrastrukturę konkurentów, pozbawiając konsumentów tanich surowców energetycznych i zmuszając ich do kupowania tego wszystkiego po znacznie wyższych cenach". - Oczywiście to jest ten, który chce ostatecznie zerwać więzi między Rosją a Unią Europejską, zniszczyć polityczną podmiotowość Europy - mówił Putin.

Do uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło we wrześniu. Do wycieków doszło na Morzu Bałtyckim na wodach międzynarodowych w pobliżu Bornholmu. Sprawę badają Dania i Szwecja, śledztwo wszczęły także Niemcy.