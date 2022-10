„Nieoficjalnie, będzie jeszcze jedna dymisja w gronie ludzi premiera Morawieckiego. Odwołany ma zostać Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Natomiast dymisja ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego oznacza przejęcie polityki wobec UE przez Jarosława Kaczyńskiego. Jest to również symbol końca marzeń o funduszach na polski KPO. Zaś Marek Kuchciński w roli nowego szefa KPRM ma pilnować, co robi premier Morawiecki i aby robił to, co chce Nowogrodzka” – mówi Michał Kolanko w rozmowie z Cezarym Szymankiem.