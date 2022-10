- Europa Zachodnia uzależniła się zarówno od Rosji jak i od Chin. Pan Orban jest hamulcowym w Unii, jeżeli chodzi zablokowanie Rosji na europejskich rynkach, a była kanclerz Niemiec Angela Merkel doprowadziła do kryzysu energetycznego i do kryzysu sił zbrojnych Niemiec. De facto doprowadziła Bundeswehrę do upadku. Ona jest za to odpowiedzialna - stwierdził na antenie RMF FM Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL – Koalicji Polskiej.