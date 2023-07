05:51 W ciągu doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 13 uderzeń na wroga

Z informacji przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że ukraińskie lotnictwo atakowało zgrupowania Rosjan i trzy zestawy przeciwlotnicze. Ponadto nad Ukrainą zestrzelono pięć bezzałogowych statków powietrznych, a wojska rakietowe i artyleryjskie ostrzelały jedno zgrupowanie Rosjan, cztery składy amunicji, 18 zestawów artyleryjskich na pozycjach ogniowych, trzy zestawy przeciwlotnicze i dwie stacje walki radioelektronicznej.



05:34 Ukraiński generał nie obawia się, że Rosja użyje broni atomowej

W rozmowie generałów z ABC News pojawiła się kwestia potencjalnego użycia broni atomowej przez Rosję. Gen. Ołeksandr Tarnawski odrzucił taką możliwość. - Gdybym powiedział, że martwię się (uderzeniem atomowym), nie mówiłbym prawdy. Oczywiście trzeba brać pod uwagę fakt, że broń nuklearna jest już na Białorusi albo będzie tam. Więc mamy czynnik, który wpływa na nasze przyszłe plany i prognozy. Ale nie przeraża mnie to w ogóle - stwierdził.

05:08 Władze okupacyjne zmuszają mieszkańców obwodów zaporoskiego i chersońskiego do przyjmowania rosyjskich paszportów

Informacje takie przekazuje wiceminister obrony, Hanna Malar, która twierdzi, że dzieje się tak ze względu na niskie poparcie dla Rosjan wśród miejscowej ludności.



05:07 Ursula von der Leyen faworytką Bidena do zostania nowym sekretarzem generalnym NATO

Źródło w NATO, na które powołuje się "The Telegraph" twierdzi, że Joe Biden stara się przekonać Ursulę von der Leyen, by ta zgodziła się zostać następczynią Stoltenberga w związku z obawami, że za rok NATO będzie mieć podobny jak teraz problem ze znalezieniem następcy Jensa Stoltenberga.

04:31 Wołodymyr Zełenski o ataku na Perwomajsk: Rosjanie za to odpowiedzą

- Dziś Rosja znów zaatakowała obwód charkowski, miasto Perwomajsk. Prawdopodobnie była to rakieta Iskander. Osiem zwykłych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. Ponad 40 osób zostało rannych, 12 z nich to dzieci, dwoje niemowlęta, mające mniej niż rok... Obecnie ratownicy i policja wciąż sprawdzają uszkodzone budynki. Każdy, kto został ranny w tym ataku, otrzyma niezbędną pomoc. A wróg zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to uderzenie. Podobnie jak za inne uderzenia - mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu.



04:28 Ukraińscy artylerzyści pokazują, jak zniszczyli haubicę w rejonie Bachmutu

Opublikowano nagranie, na którym widać jak artylerzyści z 45. Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli haubicę samobieżną 2S1 Goździk w rejonie Bachmutu.



04:25 Dwóch bojowników separatystów skazanych na Ukrainie na 10 i 13 lat więzienia

SBU informuje, że pojmani w czasie walk w Donbasie bojownicy separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych (samozwańcze, nieuznawane republiki istniejące na terenie Donbasu), zostało skazanych na 10 i 13 lat więzienia. Śledztwo wykazało, że pojmani walczyli z Siłami Zbrojnymi Ukrainy na froncie wschodnim wchodząc w skład rosyjskich wojsk najeźdźczych.



04:22 Władimir Putin twierdzi, że rosyjska gospodarka rozwija się lepiej niż oczekiwano

- Mamy wyniki, przynajmniej teraz, powiedzmy to w ten sposób, ostrożnie, lepsze niż oczekiwane, lepsze niż spodziewane - mówił Putin w czasie rozmowy z premierem Rosji, Michaiłem Miszustinem. Miszustin mówił z kolei, że "wszystkie społeczne zobowiązania, obietnice złożone mieszkańcom, będą wypełnione". Według premiera Rosji inflacja na początku lipca wyniosła w Rosji 3,4 proc., a w skali roku ma nie przekroczyć 5 proc.



04:20 Rosjanie informują o jednej ofierze ukraińskiego ostrzału Makiejewki

W wyniku ostrzału miasta w obwodzie donieckim przez ukraińską armię zginąć miała jedna osoba, a 36 zostało rannych - podaje przedstawiciel samozwańczej, separatystycznej, nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej. Mieszkańcy miasta wrzucali wcześniej do mediów społecznościowych nagrania, na których widać potężną eksplozję w mieście. Tymczasem strona ukraińska informuje o ostrzelaniu celu wojskowego w Makiejewce.



04:14 Rosja informuje o ataku bombowców Su-34 na zgrupowania Ukraińców w rejonie Łymanu

Rzecznik rosyjskiego Zgrupowania Wojsk "Centrum", Aleksandr Sawczuk poinformował, że w rejonie Łymanu bombowce Su-34 zaatakowały, za pomocą bomb kierowanych, trzy zgrupowania ukraińskich wojsk i pozycje obronne ukraińskiej armii.



