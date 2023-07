04:42 Kolejny atak rakietowy na okupowaną Makijiwkę

W wyniku ataku ukraińskiej artylerii rakietowej na miasto w okupowanej części obwodu donieckiego, w płomieniach stanął skład paliw.



04:40 Ok. 2:30 w Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny

W czasie alarmu obrona przeciwlotnicza była aktywna w obwodach lwowskim i tarnopolskim na zachodzie Ukrainy.



04:34 Atak rakietowy na Lwów: Cztery osoby są ranne

Cztery osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, po tym jak szczątki zestrzelonej rosyjskiej rakiety trafiły w budynek mieszkalny - poinformował mer Lwowa, Andrij Sadowy. "Jedna osoba została zabrana karetką w stanie poważnym" - podkreślił Sadowy na swoim kanale w serwisie Telegram. Maksym Kozicki, gubernator obwodu lwowskiego poinformował, że w wyniku trafienia w budynek mieszkalny przez szczątki rosyjskiej rakiety, doszło do pożaru. W nocnym ataku rakietowym na Lwów trafiony został obiekt infrastruktury krytycznej w mieście. Atak miał też zakłócić dostawy prądu i łączność komórkową we Lwowie.



04:32 Joe Biden rozmawiał z premierem Szwecji o wejściu jego kraju do NATO

Biały Dom podał, że w czasie spotkania w Waszyngtonie prezydenta USA, Joe Bidena, z premierem Szwecji, Ulfem Kristerssonem, obaj przywódcy omawiali sytuację na Ukrainie, kwestie związane z polityką wobec Chin oraz sprawy związane z wejściem Szwecji do NATO. Biden miał pochwalić rolę Szwecji w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie i "podkreślił determinację, by przyjąć Szwecję do NATO tak szybko, jak to możliwe".

04:27 Rosyjskie myśliwce wykonywały niebezpieczne manewry w pobliżu dronów w USA nad Syrią

Amerykańskie Centralne Dowództwo oświadczyło, że rosyjskie myśliwce wykonywały niebezpieczne manewry w pobliżu amerykańskich dronów w przestrzeni powietrznej nad Syrią, uniemożliwiając im wykonywanie zadań. CNN podaje, że trzy myśliwce przechwyciły drony USA MQ-9 Reaper nad północno-wschodnią Syrią w środę rano. Rosyjskie samoloty miały następnie wystrzelić kilka flar przed dronami a jeden z rosyjskich pilotów ustawił się przed dronem MQ-9 i włączył dopalacz, utrudniając operatorowi drona możliwość bezpiecznego sterowania maszyną. Drony miały namierzać cele związane z aktywnością Państwa Islamskiego w Syrii.



