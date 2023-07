Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kontrofensywa Ukrainy: Ukraińcy atakują cele na tyłach frontu Ukraińskie siły prowadziły 5 lipca działania ofensywne na pięciu odcinkach frontu i poczyniły pewne postępy - pisze w najnowszej analizie think tank, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

- Nasza artyleria, jak zwykle, nie zadziałała. Potem nasi próbowali Gradów (wyrzutni rakiet), ale ciągle pudłowali. Potem usłyszałem zbliżających się do nas (Ukraińców); zacząłem krzyczeć "Poddajemy się", a oni rzucili w nas granatem - mówi.

- Poczułem, że rozcina mi rękę. Zapytali mnie, kim jestem, a ja powiedziałem, że jestem Rosjaninem i że się poddaję. Zacząłem się podnosić i nadleciał drugi granat. W ciągu sekundy udało mi się wyczołgać do połowy z okopu - dodaje. Ukraiński żołnierz wyjaśnia później, że trudno jest usłyszeć, co mówią rosyjscy żołnierze podczas wymiany ognia.

Bezsensowne rozkazy rosyjskich dowódców

Siergiej w przeciwieństwie do pozostałych jeńców, jest żołnierzem kontraktowym, a nie skazańcem. Mówi, że jego wcześniejsze doświadczenie wojskowe nie przygotowało go na to, co obie strony nazywają "maszynką do mięsa" w Bachmucie.

- To bardzo różniło się od tego, co widziałem w telewizji. Równoległa rzeczywistość. Czułem strach, ból i rozczarowanie moimi dowódcami - tłumaczy.