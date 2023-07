Lwów po bombardowaniu. Władze: Rosjanie zabijają naszą młodzież, naszą przyszłość

Iluzja bezpieczeństwa

Od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku Lwów był uważany za jedno z najbardziej bezpiecznych miast Ukrainy. Przeprowadziło się tam wiele mieszkańców ogarniętych działaniami wojennymi wschodnich i południowych regionów kraju. Wiele placówek dyplomatycznych, firm, ale również np. mediów, zdecydowało na przeniesienie swoich biur do Lwowa.

- Krążyły takie opinie, ale w rzeczywistości tak nie było. To iluzja, że we Lwowie było bezpiecznie. Kilkakrotnie Rosja bombardowała Lwów, były uderzenia w obiekty infrastruktury. Nieraz w mieście brakowało energii elektrycznej i to przez kilka dni. Jako osoba, która regularnie mieszka we Lwowie, nie mam poczucia bezpieczeństwa. Nie ostrzeliwano nas tak często jak inne regiony, bo pewnie mamy mniej obiektów wojskowych i obiektów infrastruktury krytycznej niż w centrum, na wschodzie czy południu kraju – mówi „Rzeczpospolitej” Witalij Portnikow, znany ukraiński politolog i publicysta.

- Pamiętam jak z własnego okna widziałem dym, który unosił się po uderzeniu rakiety w centrum Lwowa. Nie powiem więc, że mieszkam w bezpiecznym miejscu – dodaje.

Armia ukraińska: Rakiety zmieniły cel z Kijowa na Lwów

Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wystrzeliła w kierunku miasta dziesięć rakiet manewrujących Kalibr, z których siedem zostało zestrzelonych.

Jak dotarły do Lwowa przelatując nad resztą kraju mijając ukraińską obronę przeciwlotniczą? Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat tłumaczył, że Rosja na początku wystrzeliła rakiety w kierunku Kijowa, ale nagle skręciły w kierunku Lwowa wykorzystując rzeźbę terenu i w szczególności Dniepr. Cytowany przez ukraińskie media przekonywał, że zostałyby przechwycone, gdyby ukraińskie siły powietrzne mieli myśliwce F-16.

Z powodu rosyjskiego bombardowania dla upamiętnienia ofiar władze miasta ogłosiły dwudniową żałobę.