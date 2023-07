Pociąg Władimira Putina: Prezydent Rosji podróżuje po kraju jak car

Pociąg zamiast samolotu, by ukryć podróże Władimira Putina

Jednak używanie prezydenckich wagonów przez inne osoby (nawet o tak wysokiej randzie, jak patriarcha) to rzadkie wyjątki. Dla samego Putina zaczęto budować wagony już w 2004 roku, a dziesięć lat później – wraz z początkiem agresji na Ukrainę – coraz częściej z nich korzystał.

Teraz budują dla niego dwa dodatkowe wagony. Jeden będzie wyposażony w „centrum multimedialne”. Nie wiadomo jednak, co to znaczy. Może na przykład służyć do prowadzenia wideokonferencji w trakcie podróży. Drugi zaś to kolejny wagon z salą treningową, gdzie m.in. będą hantle o wadze do ośmiu kilogramów.

Dwa kolejne wagony będą klasy „luks”. W jednym będą tylko cztery przedziały oraz bar, a w drugim sześć przedziałów. Firma Cirkon-Serwis, która budowała już część wagonów, planuje jeszcze dwa kolejne wagony restauracyjne (poza już istniejącymi trzema), wyposażone w środki łączności specjalnej oraz wagon-sala (dla jakichś uroczystości, ale jakie można organizować na torach kolejowych?).

Od drugiej połowy 2021 roku, gdy pełną parą ruszyły przygotowania do inwazji na Ukrainę, Putin porusza się nimi stale, unikając samolotów. Ostatnio prawdopodobnie tylko w czasie puczu Prigożina leciał samolotem z Moskwy do swej rezydencji na Wałdaju. Ale chodziło pewnie o szybką ucieczkę przed zbliżającymi się rebeliantami.