- Na niektórych kierunkach da nam to możliwość do rozpoczęcia kontrofensywy. Na niektórych kierunkach nie możemy nawet myśleć o jej rozpoczęciu, ponieważ nie mamy odpowiedniej broni. A rzucanie naszych ludzi na śmierć przeciwko Rosjanom dysponującym bronią dalekiego zasięgu, byłoby po prostu nieludzkie - wyjaśnił.



Prezydent Ukrainy mówił też, jak ważne jest dla Ukraińców pozyskanie myśliwców F-16. - Nie chodzi nawet o uzyskanie przez Ukrainę przewagi na niebie nad Rosjanami. Chodzi o równe szanse. F-16 pomagają nie tylko posuwać się nacierającym wojskom. Jest po prostu bardzo trudno bez osłony z powietrza - wyjaśnił.

Wołodymyr Zełenski: Połowa Rosji popierała Władimira Putina, połowa Jewgieniaj Prigożyna

CNN pytał też Zełenskiego o bunt Jewgienija Prigożyna i marsz najemników Grupy Wagnera na Moskwę 24 czerwca. Zełenski zwrócił uwagę, że po próbie puczu Putin zniknął z przestrzeni publicznej.



- Po wszystkich tych wydarzeniach, gdzie udał się Putin? Rzadko pojawia się na ulicy. Widzimy go w biurach, etc. ale nie widzimy go na zewnątrz - stwierdził.



Zełenski stwierdził też, że ukraiński wywiad ma informacje, iż Kreml badał poparcie dla Prigożyna. - Połowa Rosji popierała Prigożyna. Połowa Rosji popierała Putina - powiedział. - Niektóre obwody Rosji balansowały, nie wiedząc kogo poprzeć - dodał.