W sieci krążą zdjęcia Jewgienija Prigożyna w przebraniach. Na jednym jest jak Kadafi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i - ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie - wynika z najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Podium zamyka Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych prym wiedzie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa.