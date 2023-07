Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 498 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Cztery osoby zostały ranne w ataku rakietowym na Lwów, do którego doszło w nocy z 5 na 6 lipca.

- Dlaczego pytacie mnie gdzie dziś jest dziś prywatna organizacja wojskowa (Grupa) Wagnera i szef tej firmy? Ta firma, jak dobrze rozumiecie, jest rosyjska. Dlatego to nie jest pytanie do mnie. Z tego co wiem, bojownicy Grupy Wagnera są w stałych obozach. W tych obozach, do których przemieścili się po odwrocie z frontu, w celu odpoczynku, leczenia, etc. Na wojnie dochodzi zwyczajowo do takiej rotacji. Po Bachmucie wycofano ich do obozów, gdzie są dziś - mówił Łukaszenko.

Aleksandr Łukaszenko: Jewgienij Prigożyn? Wczoraj w Sankt Petersburgu, dzisiaj może w Moskwie

Łukaszenko mówił też, że Jewgienija Prigożyna, twórcy Grupy Wagnera, nie ma obecnie na terytorium Białorusi.



Jednocześnie przywódca Białorusi mówił, że nie ma ryzyka w związku z ewentualną obecnością Grupy Wagnera w tym kraju.