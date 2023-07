Generał Waldemar Skrzypczak: Armii Wagnera praktycznie nie ma. Nie stanowi zagrożenia dla Polski

Jak długo potrwa jeszcze wojnę? Czy tutaj można coś powiedzieć, czy sytuacja jest nie do oszacowania?

Moim zdaniem nie do oszacowania, ponieważ rozmowy, które zmierzają do zakończenia działań zbrojnych, trwają od lutego tego roku. Amerykanie i Chińczycy prowadzą rozmowy za kulisami. Są bardzo intensywne, z udziałem różnych innych państw. One zmierzają do tego, żeby przekonać strony walczące, żeby zawiesiły działania zbrojne. Wydaje mi się, że kluczem do tego jest kompromis, który muszą znaleźć między sobą Amerykanie i Chińczycy. Im trudno go znaleźć, bardzo dużo ich dzieli. W tym przypadku muszą znaleźć coś, co ich pogodzi i zmuszą, jedni Putina, drodzy Zełenskiego, do tego, żeby doszło do zawieszenia broni. Oceniam, że to będzie na początku jesieni bieżącego roku.

Opozycja chce odwołania ministra obrony narodowej. Czy to jest dobry pomysł, żeby w trakcie trwającej wojny odwoływać ministra obrony narodowej i czy Mariusz Błaszczak jest dobry ministra obrony?

To jest polityka. Nam wojskowym do polityki się mieszać nie wolno. Nie powinniśmy się mieszać do polityki i oceniać polityków. Politycy rządzą armią i odpowiadają za armię. Różne opcje polityczne różnie traktowały armię i różnie ją wykorzystywały. Politycy nie szanują armii i to jest inny problem, z którym się politycy borykają, z którym sobie nie mogą poradzić. Czy ministrem Błaszczak jest dobrym ministrem? Wydaje się, że w kontekście tego jak zbroi armię, to ja liczę się z opinią wojskowych. To jest dobry minister - tak mówią. Politycy zawsze będą się spierać, będą się kłócić, będą wota nieufności, bo to się dzieje cały czas na scenie politycznej. Natomiast nad czym można ubolewać? Nad tym, że nie ma konsensusu na scenie politycznej co do budowy armii. Uważam, że interes bezpieczeństwa, interes Polski, interes naszego narodu jest ponad wszystkimi sprawami, ponad interesami politycznymi, ponad partiami. Ubolewam tylko nad tym, że politycy tego nie rozumieją, zawłaszczają sobie prawo do tego, żeby decydować o armii, o bezpieczeństwie. Nie mają takiego prawa i mieć nie będą. To jest sprawa narodu.