To szkolenie z zarządzania kryzysowego organizowane dla przedstawicieli administracji publicznej. Wezmą w nim udział instruktorzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz pracownicy naukowi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

– Szkolenie, które odbędzie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, jest częścią Programu Przygotowania Obronnego i skierowane jest do starostów, prezydentów miast, dyrektorów wydziałów, a także kierowników biur bezpieczeństwa publicznego w Województwie Dolnośląskim. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz wzmocnienie współpracy na szczeblu samorządowym i wojewódzkim – poinformowała „Rzeczpospolitą” Beata Wysocka z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dominik Urbański z Oddziału Komunikacji Strategicznej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ujawnia, że podobne szkolenia odbędą się także w innych województwach: śląskim, małopolskim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim.

Szkolenia dla administracji w ramach wojskowej operacji „Feniks”

– Pierwsze z cyklu szkoleń odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i potrwa do 12 grudnia. Kolejne obędą się zgodnie z planowanym harmonogramem. Szkolenia z zarządzania kryzysowego są zgodne z V linią wysiłku w operacji „Feniks”, która zakłada, że wszystkie jednostki samorządowe, na ostatnim etapie operacji, zostaną objęte programem szkolenia rozwijającym kompetencje pracowników w obszarze zarządzania kryzysowego oraz umiejętności wzmacniające odporność społeczności lokalnych. Sama operacja „Feniks” została przedłużona do kwietnia 2025 roku – dodał Dominik Urbański.

Organizację takich szkoleń szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zapowiedział już we wrześniu, czyli zaraz po tym, gdy opadła woda. Na taką konieczność wskazali też autorzy raportu o powodzi, który został przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisała wnioski z tego raportu.