I trafiliśmy na betonową ścianę. Rzecznik Bazy major Kędzierski stwierdził, że „22.BLT nie jest szczeblem informacyjnym w tym zakresie”, i odesłał do Dowództwa Generalnego. Zapytaliśmy zatem właśnie tam. Tym bardziej że po incydencie DG zapewniło, że „Siły Zbrojne pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków, dochowując najwyższej staranności, aby przywrócić stan sprzed zdarzenia”. Ale teraz rzecznik tego Dowództwa odesłał nas do Wojskowej Władzy Lotniczej w Poznaniu. Gen. bryg. pilot Grzegorz Ślusarz, szef WLW, odpowiedział jednak, że „zakres zadanych pytań leży poza obszarem kompetencyjnym WLW”, i dodał, że incydent bada komisja badania wypadków lotniczych. Zapytaliśmy zatem Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale ono też zbyło nasze pytania i przekierowało nas do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

– Prokuratura nie posiada tych informacji. Właściwym adresatem tego pytania będzie dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku – poradził nam prokurator Mariusz Duszyński. Wróciliśmy zatem do punktu wyjścia, ale tym razem rzecznik Bazy nie odbierał od nas telefonu.

Informacji o stratach nie otrzymaliśmy też z Urzędu Gminy Stare Pole. Usłyszeliśmy tylko, że tym zajmowało się wojsko. – Przyszły jakieś pisma od wojska, ale ja je wyrzuciłam. Nic nie naprawili, pisali coś o ubezpieczeniu – powiedziała nam Sylwia Dudek, która jest sołtysem wsi Kławka-Szaleniec. Dodała, że w wyniku incydentu uszkodzone zostały na jej posesji szyby w budynku gospodarczym. – Sami je wymieniliśmy.

Sylwia Dudek nie wiedziała, jak ta sytuacja wyglądała u innych osób.