Gen. Wiesław Kukuła: Czerwona lampka już się pali

Unika pan wskazania przedziałów czasowych, kiedy może do tego dojść?

Proszę, by zrozumiał pan logikę, którą się kieruję. Podejście Federacji Rosyjskiej do potencjalnej wojny definiują trzy wektory – intencji, siły i możliwości. Intencje Federacji Rosyjskiej są doskonale komunikowane przez samego prezydenta Putina jak również ministra spraw zagranicznych Ławrowa. W sposób otwarty od drugiej połowy 2021 roku. Nic tutaj nie uległo zmianie. Wektor siły mocno osłabiły opór Ukrainy oraz solidarność międzynarodowa. Ale Rosja konsekwentnie go odbudowuje. Plan rozbudowy sił zbrojnych do 1,5 mln żołnierzy w państwie, które dysponuje arsenałem odstraszania nuklearnego, jest bardzo czytelnym sygnałem, do czego mają być wykorzystane te zasoby. Szczególnie po wnioskach z Ukrainy, gdzie niedoszacowano ilości żołnierzy zaangażowanych w agresję, zwłaszcza na jej początkowym etapie. Po trzecie możliwości, które mogą zaistnieć, a które Rosja wykorzysta – np. wojna na Pacyfiku silnie angażująca USA czy też utrata spójności przez NATO. Trzeba pamiętać, że Rosja wielowymiarowo kształtuje wektor możliwości m.in. swoimi operacjami hybrydowymi. Do tych trzech kierunków dodam jeszcze jeden – nie zawsze rozumiany przez wszystkich w NATO. Wektor nieprzewidywalności. Rosja jest nieprzewidywalna i nasze kalkulacje związane z odstraszaniem mogą trafiać w próżnię, jeśli nie będzie ono zrozumiałe. Proszę teraz moje słowa nałożyć na kalendarz. To tak nie działa. Proszę zatem nałożyć je na wydarzenia, dane analityczne i zmiany w sytuacji międzynarodowej, a wtedy zobaczy pan dużą liczbę scenariuszy. Moim zadaniem jest, by najprawdopodobniejszym scenariuszem był ten, w którym skutecznie zniechęcamy Rosję do agresji. W tym wszystkim nie wystarczy komunikować naszych szybko rozwijanych zdolności obronnych. Równie ważne jest sygnalizowanie naszej determinacji do obrony. Wiele środowisk opiniotwórczych w Rosji twierdzi, że zwyczajnie zabraknie nam woli walki.

Czytaj więcej Komentarze Maciej Miłosz: Nasz sojusznik USA, czyli dlaczego musimy stawiać na własne zdolności obronne Zamiast lamentować nad wygraną Donalda Trumpa i snuć obawy dotyczące naszego bezpieczeństwa, warto spojrzeć między Bug a Odrę, i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my sami na pewno dobrze wypełniamy własne zobowiązania w sferze bezpieczeństwa. A tu można mieć wątpliwości.

W którym momencie zapali się lampka ostrzegawcza wskazująca, że Rosja jest gotowa do wojny z NATO?

Ona się zapaliła, kiedy w drugiej połowie 2021 r. otrzymaliśmy informacje wywiadowcze, które wskazywały na bardzo wysoce prawdopodobne uderzenie Rosji na Ukrainę. I wtedy rozpoczęliśmy cały cykl przygotowania sił zbrojnych, zaczęło się również błyskawicznie transformowanie NATO. To, że kilka godzin przed atakiem na Ukrainę nad Polską pojawiły się samoloty NATO, latające cysterny i systemy wczesnego ostrzegania, nie było żadnym przypadkiem.

To widzimy także teraz, gdy Rosjanie przeprowadzają zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę.

Również. Jeżeli szukamy pierwszego z brzegu dowodu, jakie jest zaangażowanie NATO w Polsce, wystarczy popatrzeć np. na aplikacje śledzące ruch lotniczy nad Polską. Widać na niej m.in. loty niektórych samolotów sojuszniczych. Kilka tygodni temu poznałem eksperta, który na podstawie tej aplikacji przewidywał rosyjskie uderzenia na Ukrainę. Przy okazji zapytał mnie, skąd nasza wiedza tak dalece wyprzedzająca rosyjskie zamiary. Musimy pamiętać, że cechą szczególną konfliktów naszej ery jest m.in. ich transparentność. Dzięki systemom rozpoznania obrazowego, elektronicznego i radiolokacyjnego jesteśmy wręcz bombardowani danymi. Sprawność systemów analitycznych oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji umożliwia zoperacjonalizowanie tej transparentności.

Czy możemy zestrzeliwać rakiety lub drony lecące w naszym kierunku nad terytorium Ukrainy?

Nie. Nasze i sojusznicze stanowisko jest jednoznaczne. Nie będziemy tego robić. Dzisiaj naszą odpowiedzialność w zakresie obrony sojuszniczego nieba wytyczają nasze granice.

Na wschodzie kraju obserwujemy od wielu miesięcy napór migrantów, interpretujemy to jako element wojny hybrydowej. Czy zakładamy możliwość prowadzenia tam działań dywersyjnych inspirowanych przez stronę białoruską i rosyjską? Czy migranci mogą zostać uzbrojeni?

To oddziaływanie z punktu widzenia Rosji i Białorusi będzie miało swoją wartość do czasu, kiedy będzie operacyjnie opłacalne. Nielegalna imigracja w ocenie tych państw osłabia Zachód. Ma również budować podziały, uderzać w spójność kulturową, a ostatecznie osłabiać więzi państwotwórcze, czyniąc społeczności podatnymi na sterowalność z zewnątrz. To wręcz akademickie cele działań hybrydowych. Uzbrojenie migrantów przez stronę białoruską stanowiłoby bardzo poważny krok eskalacyjny i spotkałoby się z naszą bardzo zdecydowaną odpowiedzią. Myślę, że świadomość tego faktu jest znana w Mińsku. Jako żołnierze jesteśmy przygotowani na każdy wariant rozwoju sytuacji, ale naszym najważniejszym zadaniem jest deeskalacja – zniechęcenie do wykorzystania nielegalnej imigracji jako formy agresji hybrydowej przez Białoruś jak również zniechęcenie do takich nielegalnych działań samych migrantów.